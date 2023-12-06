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Команда Тольяттиазота завоевала Кубок федерации баскетбола г.о. Тольятти

6 декабря 2023 09:41
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Команда Тольяттиазота завоевала Кубок федерации баскетбола г.о. Тольятти

Сборная ТОАЗа по баскетболу впервые стала обладателем Кубка федерации баскетбола г.о. Тольятти. Титул чемпиона города обеспечил спортсменам предприятия выход в полуфинал Кубка федерации Самарской области.

В рамках отборочных игр баскетболисты «Тольяттиазота» сыграли с шестью командами. В итоговом матче они победили сборную компании «КуйбышевАзот». Игра закончилась со счетом 103:77.

Сборная ТОАЗа по баскетболу в действующем составе существует с лета 2023 года. Капитан команды Виктор Гусев работает в цехе по производству карбамида №08К. В этом году он получил звание лучшего игрока Лиги губернатора Самарской области и суперфинала Самарской области по баскетболу 3х3.

В полуфинале Кубка Самарской области команда «Тольяттиазота» встретится с соперниками из Самары — сборной «КНПЗ».

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