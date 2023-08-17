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Команда «Тольяттиазота» — чемпион Самарской области по баскетболу 3х3

17 августа 2023 13:51
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Команда «Тольяттиазота» — чемпион Самарской области по баскетболу 3х3

Сборная ТОАЗа по баскетболу 3х3 стала победителем Лиги губернатора Самарской области. В турнире приняли участие 16 команд из РФ и Казахстана. Титул чемпиона области обеспечил спортсменам предприятия путевки на турнир SAMARA OPEN-2023 и Кубок России, который состоится в сентябре в Челябинске.

Лучшим игроком суперфинала турнира Лиги признан сотрудник цеха по производству карбамида №08К Виктор Гусев.

Летний игровой сезон для сборной «Тольяттиазота» прошел максимально успешно — две золотые медали Лиги губернатора, первое место на Открытом региональном кубке в Димитровграде и победа в чемпионате Самарской области.

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ»:

Баскетбол 3х3  молодой, но активно развивающийся вид спорта. В программу Олимпийских игр он вошел всего три года назад. Отличительная черта такого баскетбола  доступность, так как любая площадка во дворе может стать местом для матча. Корпоративная команда ТОАЗа смогла сразу же громко заявить о себе в региональном стритболе.

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