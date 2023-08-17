Команда «Тольяттиазота» — чемпион Самарской области по баскетболу 3х3

94

Сборная ТОАЗа по баскетболу 3х3 стала победителем Лиги губернатора Самарской области. В турнире приняли участие 16 команд из РФ и Казахстана. Титул чемпиона области обеспечил спортсменам предприятия путевки на турнир SAMARA OPEN-2023 и Кубок России, который состоится в сентябре в Челябинске.

Лучшим игроком суперфинала турнира Лиги признан сотрудник цеха по производству карбамида №08К Виктор Гусев.

Летний игровой сезон для сборной «Тольяттиазота» прошел максимально успешно — две золотые медали Лиги губернатора, первое место на Открытом региональном кубке в Димитровграде и победа в чемпионате Самарской области.

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ»:

Баскетбол 3х3 — молодой, но активно развивающийся вид спорта. В программу Олимпийских игр он вошел всего три года назад. Отличительная черта такого баскетбола — доступность, так как любая площадка во дворе может стать местом для матча. Корпоративная команда ТОАЗа смогла сразу же громко заявить о себе в региональном стритболе.