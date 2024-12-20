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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии до участия в квалификации Олимпиады‑2026.

Об этом на чемпионате России в Омске сообщил и.о. президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе.



В числе кандидатов на участие в квалификации - воспитанник отделения фигурного катания ГАУ ДО СО "СШОР № 1", спортсмен сборной России и Самарской области Егор Базин.



В Омске Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой стали серебряными призерами чемпионата России в дисциплине "танцы на льду".



Квалификационные соревнования Олимпиады намечены на 17-21 сентября 2025 года. Они пройдут в Пекине. Сами игры зимней Олимпиады состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии: в Милане и Кортине‑д’Ампеццо.

Фото: минспорта СО