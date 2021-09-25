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Игорь Осинькин: Обидно, что не смогли увезти из Санкт-Петербурга очки

25 сентября 2021 21:15
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Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Зенита".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против "Зенита" (1:2).

– Сложный матч, сильный соперник. Не совсем удачное начало игры. Нас заставили обороняться, контригру мы создать достаточно долго не смогли. Потихоньку к такому ритму, плотности игры мы стали привыкать, адаптировались. Сперва забили гол, потом у нас было несколько атак, которые нам позволили отодвигать игру, не быть все время под таким давлением соперника. Но, действительно, "Зенит" атаковал качественно, разнообразно, очень креативная группа атаки, с которой сложно играть. Они все умеют взаимодействовать между собой, менять позиции между собой, не теряя структуры. Интересная команда, интересный футбол. Наверное, самая оборонительная игра с нашей стороны. Пришлось отвечать таким образом. Не могли мы оказать давление на защитников такое, какое нам бы хотелось. Немного во втором тайме мы стали менять игру. То количество атак, которое мы провели, которые могли закончиться голами или предголевыми ситуациями, было большим. Настолько большим, что в конце было очень обидно, что мы не увезли очки.

– Насколько повлияло на ход матча отсутствие Бегича в стартовом составе?

– В таких играх, где у соперника играет самый большой и физически сильный центральный нападающий чемпионата России, нам не хватало роста. В ситуациях, когда мы пропустили гол, когда заработали пенальти – это результат того, что физически он превосходил наших футболистов. Но это игра, нам надо уметь играть со всеми и против любых футболистов. И то, что не было Бегича, мы должны были полноценно его заменить. Я не делаю никаких скидок, у нас был совершенно нормальный состав.

– Насколько сильно вы огорчены? Потому что с одной стороны обидное поражение, с другой – хороший второй тайм.

– Радоваться игре, когда ты проиграл, сложно. Когда у тебя в последние 5-7 минут есть неплохие моменты, чтобы сравнять счет. Мы были под серьезным давлением, в котором мы еще в сезоне не сталкивались. Мы хотели играть в средней зоне, но возможности для этого не было. Были потери, качественные действия игроков "Зенита" нас заставили прижаться. Мы все равно, пытались не отступать от своих убеждений, пытались играть в атаке так, как мы договариваемся. Количество моментов в такой игре у нас не маленькое.

– Что во втором тайме поменялось? В первом тайме мяч почти не держался, во втором тайме все изменилось.

– Мы поговорили, что во второй половине должно быть больше игры от себя. Через центральных полузащитников. Мы говорили это в первом тайме, но в перерыве смогли какие-то детали и игровые ситуацию проговорить. И оно пошло на пользу. И мы начали лучше выходить через центральных полузащитников, организация игры стала более нам знакомой.

– В первом тайме вы постоянно обращались к Мехди Зеффану. Что говорили ему?

– Мы не играли в пятерку, но по ситуации нам приходится обороняться так, чтобы весь фронт перекрыть. Нам нужно было для этого пять футболистов. И он попадал во всю игру, но попал не в свою позицию. Были нюансы и детали, которые ставил перед ним Клаудиньо, постоянно выдергиваясь за линию наших опорников. Эту ситуацию мы проговорили.

– Долго не делали замены. Это из-за того, что трудно войти в такую игру?

– Да, и трудно войти, и никто не выпадал из игры. Просто запас сил был не у всех футболистов. Тот же Глушенков перед заменой провел очень хороший отрезок. Пробил по воротам, но голкипер спас. Зная, что он из ничего может сделать гол, мы немного придержали замену. А Якуба был не совсем здоров. Мы оценивали ситуацию с точки зрения его готовности. Не считаю, что что-то сделал не правильно, по-моему, все было хорошо.

 

Фото:   ФК "КС"

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