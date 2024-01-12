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Глеб Бабкин: «Наши регионы – это главный актив Федерации»

12 января 2024 12:00
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Глеб Бабкин: «Наши регионы – это главный актив Федерации»

Директор по региональному развитию Федерации регби России Глеб Бабкин в интервью рассказал о перспективах развития регби в Самарской области.

 Раз в год мы проводим матчи на аренах наследия чемпионата мира по футболу. В этот раз выбор пал на Самару. Давно прорабатывали такую идею с президентом федерации регби Самарской области Максимом Саврасовым. Это всегда синергия определенных усилий – правительства области, нашей федерации и региональной.

 Матч прошел на ура. Помешала погода, мы рассчитывали на большее количество зрителей на трибунах. Но в любом случае, это было значимое событие для города. Все - от таксистов до работников аэропорта - знали об этом матче. Хочу выразить огромную благодарность правительству Самарской области и сотрудникам стадиона.

 Еще мы провели два детских турнира. Дети выводили игроков сборной на матч. Мы стараемся делать такие топовые матчи там, где видим перспективу в росте.

 Сейчас мы плотно взаимодействуем с правительством Самарской области, есть поручение о создании команды высшей лиги по регби.

 Очень хорошо развивается и тэг-регби в этом регионе. Я бы назвал Самару третьим регионом после Ростовской области и Москвы по развитию этого направления. Детское регби тоже не стоит на месте, впервые в этом году самарские регбисты приняли участие во всероссийских соревнованиях, выступили очень неплохо.

 Федерация регби России, конечно, заинтересована в развитии регби в Самарской области. Хотелось бы, чтобы регби стало базовым видом спорта в этом регионе, думаю, все для этого есть.

Теги: Прямая речь/Интервью

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