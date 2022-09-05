Галина Дорохова поздравила сборную команду региона по дзюдо с успешным выступлением на спартакиаде

110

Заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова поздравила сборную команду региона по дзюдо с успешным выступлением на Всероссийской спартакиаде сильнейших.



Турнир по дзюдо в рамках Спартакиады сильнейших прошел в Казани. Самарские дзюдоистки завоевали две медали. Дарья Курбонмамадова выиграла серебряную медаль (в/к до 57 кг), а Мария Иванова завоевала бронзу (в/к свыше 78 кг). Тренируются спортсменки под руководством заслуженного тренера России Сергея Герасимова и Ирины Заблудиной.



«Спартакиада сильнейших – первая в российском спорте. Вы блестяще выступили и вошли в историю соревнований. Спасибо, что своими результатами прославляете нашу губернию. Уверена, что впереди у вас много новых побед и достижений», - подчеркнула Галина Дорохова.



Призерам Всероссийской спартакиады Галина Владимировна вручила благодарственные письма министерства спорта Самарской области.



На сегодняшний день в спортивных соревнованиях Спартакиады приняли участие 8784 человека из 80 субъектов Российской Федерации и федеральной территории Сириус, в том числе 6734 спортсмена. Завершится она 2 октября.

Фото: минспорта СО