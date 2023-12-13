Футболисты Самарской области оценили масштаб столичной выставки-форума

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Программа отраслевых недель министерства спорта Самарской области в рамках выставки-форума «Россия» не перестает удивлять посетителей 75-го павильона на ВДНХ. На стенде 63 региона ежедневно можно встретить звезд самарского спорта.



В минувшие выходные гости выставки смогли пообщаться с ведущими футболистами волжских клубов. Каждый получил автограф, смог посоревноваться с профессионалами в чеканке мяча, нанести аквагрим, выиграть атрибутику в футбольном квизе и отразить пенальти в интерактивной игре.



У спортсменов выставка «Россия» вызвала патриотическое чувство и гордость за страну, их реальные впечатления превзошли ожидания. Атлеты рекомендуют посетить ее каждому.



Международная выставка-форум «Россия» проходит в Москве и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны.