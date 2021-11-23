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Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступят на заключительном этапе мирового Гран-при в Сочи

23 ноября 2021 22:32
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Фигуристы, представляющие Московскую и Самарскую области, будут соперничать с дуэтами из шести стран.

Танцевальная пара Елизавета Худайбердиева (Московская область)/ Егор Базин (Самарская область) выступит на заключительном, шестом этапе мирового Гран-при по фигурному катанию. Соревнования, по итогам которых определятся шестерки участников финала Гран-при в каждом виде программы, пройдут в Сочи 26-28 ноября. А сам финал примет японский город Осака 9-12 декабря, передает sova.info.

В каждом из видов программы - мужское/ женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду - от России выступят три участника. В танцах на льду это право доверено дуэтам: чемпионам мира-2021 Виктории Синициной/ Никите Кацалапову, призерам чемпионата России-2021 Анастасии Скопцовой/ Кириллу Алешину и Елизавете Худайбердиевой/ Егору Базину. Тренирующиеся под руководством Дениса Самохина и Олега Судакова Елизавета и Егор дебютируют на турнире уровня Гран-при. До этого они выиграли этап Кубка России, заняли третье место на турнире категории Challenger "Мемориал Дениса Тена" в Казахстане и выиграли турнир Volvo Open Cup в Риге.

За победу в танцах на льду будут бороться 10 дуэтов из семи стран. Ритм-танец они исполнят 26 ноября, произвольную программу - 27 ноября.

 

Фото: Instagram Егора Базина/СОВА

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