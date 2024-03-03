Фигуристка Валиева заявила, что никогда сознательно не принимала допинг

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В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг‑пробе спортсменки, взятой на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен триметазидин. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. Решение суда привело к пересмотру итогов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу. Также Валиева лишена золота чемпионата Европы‑2022.

— Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно, я старалась максимально следовать правилам, мы проходим (антидопинговые) курсы РУСАДА. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта. То, ради чего ты так долго работал, долго об этом мечтал. Приехал и, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение, — сказала Валиева в интервью NHK, пишет Матч.ТВ.