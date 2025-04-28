Две самарские спортсменки стали победительницами на первенстве Европы по самбо

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Самарские спортсменки завоевали две золотые медали на первенстве Европы по самбо.

"От души поздравляю Алису Сулейманову (весовая категория до 47 кг) и Екатерину Фадееву (весовая категория до 72 кг) с заслуженной, полученной в честном бою, победой!

Как мне сообщили, хрупкие девушки давно уже кладут на лопатки лучших спортсменок Европы – у Алисы это третья золотая медаль европейского турнира, а Екатерина – бронзовый призер и победительница первенства мира.

И не могу не отметить Анну Сараеву, которая тренирует девушек в АНО «Спортивный клуб дзюдо Анны Сараевой», является депутатом Думы городского округа Самара, Заслуженным тренером России и двухкратной чемпионкой Европы по самбо", сообщил Иван Носков в Телеграм-канале.

Фото: Иван Носков Телеграм-канал