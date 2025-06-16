Две дзюдоистки из Самарской области попали в сборную России

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В эти дни в Будапеште проходит чемпионат мира по дзюдо. Под флагом международной федерации дзюдо в нем принимает участие сборная России.

В составе национальной команды выступают две спортсменки из Самарской области - Дарья Курбонмамадова и Мария Иванова, призеры чемпионата Европы 2025 года.

Дарья Курбонмамадова завершила выступление в личных соревнованиях. По ходу турнира в весовой категории до 57 кг она добилась побед над Аной Роса из Доминиканской республики и Мэраей Холгуин из США, но в следующей схватке уступила Этери Липартериани из Грузии.

После боя Дарья объявила, что завершает карьеру на международном татами.

Мария Иванова вступит в борьбу позднее. А с 20 июня на чемпионате мира начнутся командные соревнования.

Фото Федерация дзюдо России