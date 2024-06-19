Дополнен перечень спортивных мероприятий, за который назначается и выплачивается ежеквартальное поощрение спортсменам Самарской области

Уважаемые спортсмены и тренеры!
С 2024 года перечень спортивных мероприятий, за который назначается и выплачивается ежеквартальное поощрение спортсменам Самарской области – победителям и призерам международных и всероссийских соревнований и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов, был дополнен следующими официальными спортивными мероприятиями:
Боливарианские игры АЛБА,
Игры стран СНГ,
Спортивные игры стран БРИКС.
Напоминаем о необходимости подачи документов в установленные положением сроки!