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Дмитрий Азаров поздравил футболистов "Крыльев"  с победой над "Химками"

6 ноября 2021 23:19
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Глава региона вручил троим игрокам подарки.

После матча Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил футболистов "Крыльев Советов" с победой над "Химками".

"Спасибо вам большое, что есть результат, есть команда", – сказал губернатор.

Глава региона вручил троим игрокам подарки. Так, Сергей Пиняев недавно отметил 17-летие и стал обладателем рации.

Иван Сергеев, который уже завтра отбывает в расположение сборной России, получил бритву. В интервью он ранее обещал сбрить бороду в случае попадания в главную команду страны.

А Антон Зиньковский, который сыграл 100 матчей за "Крылья", получил в подарок фигуру человека, держащего в поднятых руках крылья – с надписью "100 матчей "Крыльев Советов", полет нормальный".

Игроки и тренеры также выразили благодарность губернатору. Они вручили Дмитрию Азарову стенд, где расписались футболисты и помещены золотая медаль ФНЛ и медаль финалиста Кубка России.

Спортивный директор Сергей Корниленко отметил:

– Вся команда вам очень благодарна, вы – член нашей команды. И, самое главное, ощутимая поддержка. Спасибо, что максимально участвуете в жизни клуба.

 

Фото:   ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов Футбол

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