Десять мини-футбольных площадок появится в детских садах Самары в 2025 году

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В детских садах Самары начали оборудовать площадки с искусственным покрытием для мини-футбола. Всего в этом году они появятся в десяти дошкольных учреждениях и будут предназначены для занятий детей от 3 до 6 лет.

«Новый проект по развитию футбола в детских садах позволит развивать этот вид спорта среди самых маленьких жителей Самары. И самое главное – выстроить преемственность между дошкольным общефизическим воспитанием и программами спортивных школ и спортшкол олимпийского резерва, при активном участии тренеров и действующих спортсменов. Наша задача – чтобы каждый из ребят получил удовольствие от занятий спортом, почувствовал себя немного футболистом, а возможно - и решил заниматься футболом профессионально»,

- рассказал глава города Самара Иван Носков.

Первые искусственные мини-футбольные поля, каждое площадью 280 квадратных метров, будут оборудованы в детских садах №№375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357.