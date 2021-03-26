Более самарских 7600 школьников приняли участие в зимнем фестивале ГТО

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В Самарской области завершился зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения, приуроченный к 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО. В программу входили, в том числе, соревнования среди обучающихся образовательных организаций.

Соревнования проводились в городах и районах Самарской области на территории образовательных организаций. В первом этапе фестиваля приняли участие 7627 школьников.

Второй региональный этап проводился в формате заочных соревнований между класс-командами путем сравнения и оценки результатов «Зимней эстафеты ГТО». Эстафета включала элементы испытаний комплекса ГТО: бег, бег на лыжах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и элементы других упражнений.

В этом этапе участвовали 104 человека. По результатам эстафеты 1-е место заняла команда Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области – 10 «А» школы поселка Волжский Красноярского района, 2-е место – у команды Центрального управления – 10 класс школы села Ягодное Ставропольского района, 3-ей стала команда Отрадненского управления – 10 «А» школы №1 «Образовательный центр» села Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района Самарской области.

Участники мероприятия будут награждены сертификатами министерства спорта Самарской области, победителям вручат кубки, медали и дипломы.

Организаторами мероприятия выступили министерство спорта Самарской области, министерство образования и науки Самарской области и государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».