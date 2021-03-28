БК «Самара» продолжает победную серию в плей-офф Суперлиги-1

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Баскетболисты «Самары» продолжают победную серию в плей-офф Суперлиги-1. Сегодня они во втором матче серии до трёх побед разгромили ярославский «Буревестник» — 102:71.

Третий матч серии пройдет в Ярославле 31 марта.

«Наша команда показала настоящий класс. Это первый этап в плей-офф, следующий будет сложнее, но мы верим в команду. Хочу пожелать ребятам уверенной победы в чемпионате», - прокомментировал игру первый вице-губернатор, председатель попечительского совета БК «САМАРА» Виктор Кудряшов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО