Баскетбольная «Самара» продолжает победную серию

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90:78 на выезде с «Буревестником».



Первая четверть прошла в равной борьбе, команды поочередно вырывались вперед, но благодаря трехе от Максима Дыбовского самарцы завершили ее с минимальным перевесом — 21:19. Дальние атаки оставались главным оружием нашей команды и во втором периоде: Антон Глазунов, Виктор Кашин и вновь Максим Дыбовский после четырех сыгранных минут довели разницу до 8 очков (34:26). А затем разыгрался Владимир Пичкуров, набравший 8 очков за три минуты — разница впервые стала двузначной (41:31). Хотя к большому перерыву преимущество было уже не таким заметным — 47:41.



В начале третьей четверти хозяева сократили было отставание до 4 очков — но Антон Глазунов, Владимир Пичкуров и Александр Винник быстро восстановили максимальные «+11» (60:49). Но вновь ярославцы смогли остановить натиск нашей команды — и уходили на заключительную десятиминутку с не самыми мрачными «61:68» на табло. 6 очков от Антона Глазунова за 30 первых секунд четвертого периода вроде бы должны были поубавить их оптимизм — но к середине четверти интрига вспыхнула на максимум: 76:72 в пользу гостей. Впрочем, Владимир Пичкуров точен издали — и большего наша команда хозяевам уже не позволяет. 7 подряд очков от Максима Дыбовского стали для соперника приговором.



90:78 — «Самары» продолжает побеждать.



Следующий матч наша команда проведет в Москве против «Руны» 27 января.