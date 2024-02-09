9 февраля стартовала Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта

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Сегодня, 9 февраля 2024, стартовала Всероссийская Спартакиада 2024 - соревнования по зимним видам спорта с участием спортсменов из регионов РФ, а также из Беларуси.



В Тюмени на лыжной трассе "Жемчужина Сибири" проходят соревнования по лыжным гонкам, в которых принимают участие спортсмены из Самарской области.



В первый соревновательный день спортсмены состязались в спринте классическим стилем. Победу среди мужчин одержал Александр Большунов, который на Спартакиаде представляет Архангельскую область.



Лыжники Самарской области выступили в квалификации, но войти в топ-30 и продолжить борьбу за медали не сумели. На старт сегодня выходили Алексей Зубков, Владислав Азанов, Владислав Кутырев и Денис Чубовский.



В программе соревнований по лыжным гонкам также запланированы скиатлон - 10 февраля, гонка на 10 км свободным стилем - 12 февраля, командный спринт свободным стилем - 14 февраля, эстафета - 15 февраля, масстарт 50 км классическим стилем - 17 февраля.

Фото: минспорта СО