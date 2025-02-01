31 января и 1 февраля в Самаре  проходят региональные чемпионат и первенство по спортивной гимнастике

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31 января и 1 февраля на базе УСЦ «Грация» проходят региональные чемпионат и первенство среди юниоров и юниорок по спортивной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие спортсмены 1 взрослого спортивного разряда, кандидаты и мастера спорта: около 30 человек среди юниоров и мужчин, более 60 человек среди юниорок и женщин.

По результатам соревнований формируется состав спортивной сборной команды Самарской области для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа и всероссийского уровня.

Награждение спортсменов провел первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Фото: минспорта СО/Maxim Kalinkin