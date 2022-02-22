26 февраля состоится тестирование нормативов ГТО по бегу на лыжах в Самарской области

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В субботу, 26 февраля, на территории УСЦ «Чайка» в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится тестирование по нормативам комплекса ГТО. Тестирование по бегу на лыжах на 1, 2, 3 и 5 км пройдет с 15:00 до 17:00. Комиссия по допуску начнет работу с 14:00 до 15:00, ориентир – шатер ГТО.

К участию в тестировании приглашаются лица, зарегистрированные на сайте gto.ru, получившие УИН-номер участника и загрузившие фотографию в личный кабинет. Для участия в выполнении испытаний необходимо получить медицинскую справку о допуске к выполнению (сдаче) нормативов ГТО.

Для участия в тестировании необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону центра тестирования: (846) 276•96•20. Кроме того, совершеннолетние участники предъявляют QR-код с единого портала государственных услуг, содержащий сведения о профилактической прививке от COVID-19, о перенесенном заболевании COVID-19, о результате теста на антитела либо отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не позднее чем за 72 часа до посещения.