Я нашел ошибку
Главные новости:
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета тепла
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета тепла
«Леруа Мерлен» сменит название на «Лемана ПРО»
«Леруа Мерлен» сменит название на «Лемана ПРО»
Волга у берегов Самары прогрелась почти до +18 градусов
Волга у берегов Самары прогрелась почти до +18 градусов
В Самарской области большегруз DAF съехал в кювет
В Самарской области большегруз DAF съехал в кювет
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
Каждый четвертый утонувший самарец был в состоянии алкогольного опьянения
Каждый четвертый утонувший самарец был в состоянии алкогольного опьянения
В Самарской области 17 июня был перекрыт рекорд по жаре
В Самарской области 17 июня был перекрыт рекорд по жаре
Тольяттинец избил соседа своей подруги, заступаясь за нее
Тольяттинец избил соседа своей подруги, заступаясь за нее
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.05
-0.02
EUR 95.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня
Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови
"Девичий хоровод": в Самарской области прошел фестиваль-конкурс народных костюмов
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

2300 человек вышли на старт «Гонки героев» в Самарской области

18 июня 2024 10:00
128
2300 человек вышли на старт «Гонки героев» в Самарской области

15 июня в Волжском районе Самарской области на полигоне Рощинский состоялась «Гонка героев» – соревнования по гонкам с препятствиями. В рамках «Гонки героев» прошли всероссийский чемпионат, чемпионат Самарской области и чемпионат Самары по гонкам с препятствиями.

Соревнования состоялись при поддержке Федерации гонок с препятствиями России, региональной федерации и министерства спорта Самарской области. Самарский этап входит во всероссийскую серию «Гонка героев», мероприятия которой проходят еженедельно в разных регионах России – от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Для участников была проложена трасса длиной 9 километров с 30 разнообразными препятствиями на пути: переноской шин, рукоходами, водяными барьерами, подъемами по канату и другими.

Всего на старт вышли около 2300 человек. В их числе – сотрудники предприятий, организаций, органов власти региона. Они соревновались в нескольких категориях. Участники-профессионалы, около 150 человек, состязались в группах «чемпионат», Pro и Age, где судьи оценивали прохождение всех препятствий. На индивидуальный массовый старт – проверку своих сил без обязательного прохождения всех препятствий – вышли около 350 человек. В командных соревнованиях – старт взводами по 10 человек с сопровождением инструктора – соревновались 174 коллектива.

- В Самарской области традиционно популярно беговое движение, а в последние годы любители бега стали заниматься и новым видом спорта – бегом с препятствиями. У нас появилась аккредитованная федерация по этому виду спорта, проходит традиционное мероприятие – «Гонка героев». Врио губернатора Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев уделяет особое внимание массовому, любительскому спорту. Мы будем наращивать количество таких массовых любительских мероприятий, которые, что очень важно в Год семьи, становятся именно семейными – сюда идут люди разных возрастных категорий, приводят детей, чтобы поучаствовать, поболеть и поддержать друг друга. «Гонка героев» – это интересный формат, который выявляет настоящих героев, - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

По итогам забегов победителями всероссийского чемпионата по гонкам с препятствиями стали Айнур Ахметнабиев из Казани со временем 49 минут 49 секунд и Анастасия Цуцкова из Москвы, которая прошла дистанцию за 1 час 14 минут и 24 секунды.

Проведение массовых соревнований по гонкам с препятствиями способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Фото – министерство спорта Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
87
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
440
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
935
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
376
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
17 июня 2024  11:26
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
413
Весь список