2300 человек вышли на старт «Гонки героев» в Самарской области

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15 июня в Волжском районе Самарской области на полигоне Рощинский состоялась «Гонка героев» – соревнования по гонкам с препятствиями. В рамках «Гонки героев» прошли всероссийский чемпионат, чемпионат Самарской области и чемпионат Самары по гонкам с препятствиями.

Соревнования состоялись при поддержке Федерации гонок с препятствиями России, региональной федерации и министерства спорта Самарской области. Самарский этап входит во всероссийскую серию «Гонка героев», мероприятия которой проходят еженедельно в разных регионах России – от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Для участников была проложена трасса длиной 9 километров с 30 разнообразными препятствиями на пути: переноской шин, рукоходами, водяными барьерами, подъемами по канату и другими.

Всего на старт вышли около 2300 человек. В их числе – сотрудники предприятий, организаций, органов власти региона. Они соревновались в нескольких категориях. Участники-профессионалы, около 150 человек, состязались в группах «чемпионат», Pro и Age, где судьи оценивали прохождение всех препятствий. На индивидуальный массовый старт – проверку своих сил без обязательного прохождения всех препятствий – вышли около 350 человек. В командных соревнованиях – старт взводами по 10 человек с сопровождением инструктора – соревновались 174 коллектива.

- В Самарской области традиционно популярно беговое движение, а в последние годы любители бега стали заниматься и новым видом спорта – бегом с препятствиями. У нас появилась аккредитованная федерация по этому виду спорта, проходит традиционное мероприятие – «Гонка героев». Врио губернатора Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев уделяет особое внимание массовому, любительскому спорту. Мы будем наращивать количество таких массовых любительских мероприятий, которые, что очень важно в Год семьи, становятся именно семейными – сюда идут люди разных возрастных категорий, приводят детей, чтобы поучаствовать, поболеть и поддержать друг друга. «Гонка героев» – это интересный формат, который выявляет настоящих героев, - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

По итогам забегов победителями всероссийского чемпионата по гонкам с препятствиями стали Айнур Ахметнабиев из Казани со временем 49 минут 49 секунд и Анастасия Цуцкова из Москвы, которая прошла дистанцию за 1 час 14 минут и 24 секунды.

Проведение массовых соревнований по гонкам с препятствиями способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Фото – министерство спорта Самарской области