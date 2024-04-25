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14 мая начинается приём заявок на открытый конкурс «Добрый спорт».

Цель конкурса —улучшение существующих и создание новых возможностей для детей и подростков через поиск и поддержку проектов

непрофессионального, массового, социального спорта, тренеров и активистов на малых территориях

Кто может принять участие

Заявки могут подавать организации из населённых пунктов с числом жителей до 70 тыс. чел. За исключением, проектов, связанных с проведением спортивно-образовательных развивающих мероприятий, в этом случае, принимаются заявки из населённых пунктов не более 200 000 человек (актуально для номинации «Добрый лёд» и «Команда нашего двора»)

Для номинаций «Добрый лёд» и «Команда нашего двора» заявки принимаются от:

некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации,

зарегистрированных территориальных общественных самоуправлений, с образованием юридического лица.

Для номинации «Сильный ход» заявки принимаются от:

некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации,

территориальных общественных самоуправлений с образованием юридического лица,

бюджетных учреждений, а именно учреждений образования (кроме дошкольных образовательных учреждений), спорта, культуры и молодёжи.

Организации смогут подать одну заявку в одной из трёх номинаций:

«Добрый лёд»

Проекты, направленные на улучшение существующих и создание новых возможностей для детей и подростков, их социализацию и адаптацию; на развитие и популяризацию дворового хоккея*; на поддержку активистов, тренеров и общественников, объединённых идеей здорового образа жизни и способствующих развитию социальной кооперации и улучшению качества жизни.

«Команда нашего двора»

Проекты, направленные на улучшение существующих и создание новых возможностей для детей и подростков их социализацию и адаптацию; на развитие и популяризацию командных видов спорта*; на поддержку активистов, тренеров и общественников, объединённых идеей здорового образа жизни и способствующих развитию социальной кооперации и улучшению качества жизни

«Сильный ход»

Проекты, направленные на поддержку инициатив по развитию шахмат среди детей и подростков, их социализацию и адаптацию; на поддержку педагогов, учителей, активистов, тренеров, общественников, объединённых идеей популяризации шахмат и способствующих развитию социальной кооперации и улучшению качества жизни.

Конкурс проводится на территории восьми федеральных округов: Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 14 мая по 1 июля 2024 года через онлайн-систему.

Организации-победители получат финансовую поддержку до 2 млн руб., экспертную и методическую поддержку, возможность обучения и обмена опытом, а также участие в мероприятиях Фонда.

Фото: freepik.com