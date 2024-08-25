12 недель продолжается областная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО" в Самарской области

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На минувшей неделе в Тольятти в 12-м квартале прошел праздник двора с выполнением нормативов ГТО, а в пришкольном лагере "Созвездие" школы №90 прошло вручение дипломов победителям конкурса рисунков "ГТО глазами детей". Дети изобразили себя и своих друзей во время занятия спортом.



В Волжском районе состоялись соревнования спортивных семей, соревнования трудовых коллективов по волейболу, мини-футболу, дартсу и корнхоллу, а также прошел мастер-класс по спортивному метанию ножа.



В Чапаевске прошла встреча с активистами отряда "Добротворцы" движения волонтеров Самарской области "Серебряный возраст". Участники смогли попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.



В Клявлино сотрудники центра тестирования ГТО провели веселые старты для воспитанников детского сада "Ягодка". Дети с удовольствием соревновались друг с другом и получили массу эмоций.