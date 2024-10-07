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11 и 12 октября в Самарской области пройдет фестиваль "Время регби в Самаре"

7 октября 2024 13:59
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11 и 12 октября в Самарской области пройдет фестиваль "Время регби в Самаре"

В рамках фестиваля состоятся детские турниры в двух возрастных категориях: дети 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения. Игры состоятся 11 октября. А 12 октября пройдет турнир по бесконтактному регби (тэг-регби) среди ребят 2013-2014 годов рождения.

Все матчи фестиваля пройдут на тренировочных площадках стадиона "Солидарность Самара Арена".

Участники фестиваля станут зрителями его центрального события - матча между сборной России по регби и командой легионеров чемпионата России "Русские Барбарианс", который начнется на основном поле "Солидарность Самара Арены" 12 октября в 15:30.

Посетить игру могут все желающие! Для этого нужно забронировать бесплатные билеты на сайте: samara.rugby.ru.

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