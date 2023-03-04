В Самарской области продолжается прием документов на получение грантов «Агростартап»

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В текущем году на грантовую поддержку самарских фермеров в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» будет направлено более 63,5 млн рублей. Средства областного и федерального бюджетов помогут заявителям воплотить в жизнь свои аграрные бизнес-проекты.



Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что именно субъекты малого и среднего предпринимательства являются перспективным направлением дальнейшего развития агропромышленного комплекса. «За последние годы доля в валовом региональном продукте малых форм хозяйствования значительно выросла. Необходимо продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования», – отметил губернатор.



Гранты по направлению «Агростартап» дают возможность физическим лицам или владельцам личных подворий инициировать свой проект, участвовать в конкурсе и при определении победителем зарегистрировать КФХ и приступить к реализации. Помимо увеличения поголовья, обеспечения техникой и оборудованием, выпуска собственной фермерской продукции, еще одним положительным эффектом гранта является создание новых рабочих мест.



В 2022 году победителями конкурсного отбора «Агростартап» в рамках нацпроекта признано 20 заявителей.



Подать заявки на участие в конкурсном отборе можно до 21 марта 2023 года по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 214-78-96, каб. 113.



Подробнее с критериями, условиями участия и перечнем документов заявки можно ознакомиться в разделах «Документы» и «Грантовая поддержка» по адресу: https://mcx.samregion.ru.

Фото: пресс-служба правительства СО