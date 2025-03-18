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Обменялись опытом в сфере АПК: Самарскую область посетила деловая миссия Республики Мордовия

18 марта 2025 11:32
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Обменялись опытом в сфере АПК: Самарскую область посетила деловая миссия Республики Мордовия

Деловая миссия из Республики Мордовия, посетившая Самарскую область, интересовалась опытом региона в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Делегаты изучили передовые практики, включая селекцию крупного рогатого скота на предприятии АО «Нива», а также обсудили меры по привлечению молодых специалистов в села. В Самарской области осенью прошлого года, по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, размер единовременных выплат для молодых кадров был увеличен почти в три раза. Так максимальный размер единовременной выплаты увеличился до 207 тыс. рублей, а ежемесячные составляют до 11,6 тыс. рублей.

Стороны достигли предварительных договорённостей о сотрудничестве с «Саранским заводом рукавов высокого давления» и заключили соглашение о подготовке кадров для Мордовии на базе «Пегас-Агро». Также обсуждались вопросы развития малых форм хозяйствования и цифровизации АПК с участием «Самара-АРИС» и «Центра АПК». Делегаты также посетили КФХ «Денисова Т.Н.» — самую северную винодельню России, где изучили опыт закладки виноградников.

Министр сельского хозяйства Самарской области Алексей Попов отметил взаимный интерес к обмену опытом в животноводстве, машиностроении и поддержке сельхозпроизводителей.

Министр сельского хозяйства Мордовии Антон Илюшкин выразил благодарность за организацию поездки и подчеркнул, что делегация вернулась с новыми идеями для развития аграрного сектора республики.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

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