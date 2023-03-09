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Анна Осипова из Малой Царевщины постигает козоводство, успешно развивает свою ферму, мечтает о личной сыроварне

9 марта 2023 15:41
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Определить жизненный путь Анне помог случай.

«Для меня сельское хозяйство – настоящая свобода!» – искренне заявляет Анна Осипова из Малой Царевщины. Несколько лет назад молодая девушка искала себя – пробовала учиться на преподавателя, зарабатывать в сфере услуг, но по-настоящему ее зацепили козы. Сейчас Анна уже не представляет жизни без них: каждый день все больше постигает козоводство, успешно развивает свою ферму, мечтает о личной сыроварне, сообщает Агро-Информ 63.

– С козами я чувствую себя отлично на все 100%. Влюбилась в них всей душой. Параллельно занимаюсь собаками. Так вот, коз я называю собаками, которые дают молоко. Они такие же умные, верные, контактные. У меня несколько пород сейчас: камори, нубийки, альпийки, есть экзотическая порода – шами, но больше всего люблю зааненок, – рассказывает Анна. – Многие знакомые мой выбор такой деятельности не поняли. Часто приходится слышать, что я обрекла себя на тяжелый труд. Но я выбрала это дело, потому что мне это очень нравится! Честно сказать, сельское хозяйство нужно по-настоящему любить – если не любишь, то не стоит и браться.

Определить жизненный путь Анне помог случай. Как-то знакомые позвонили ей и попросили приютить на своем участке козочку-потеряшку, которая бегала по Мехзаводу и плакала. Девушка согласилась. Сегодня Козлюша Козлоткина, она же Бобриха, или Барвиха, вольготно разгуливает по теплому уютному козовнику и впервые ждет пополнения. Помимо нее на ферме живут более 30 коз. Некоторые тоже скоро станут мамочками. Будет много молока, и мечта Анны Осиповой о производстве сыра станет явью.

 

Фото:   Агро-Информ 63

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