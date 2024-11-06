Аграрии Самарской области убрали чуть более 1 миллиона 210 тысяч гектаров полей

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Врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильдар Галиев подвел предварительные итоги сложного по погодным условиям аграрного сезона. Эксперт отметил, что производители ощутили на себе комплекс неблагоприятных погодных явлений - возвратные заморозки весной, аномальная жара в июне и июле, град и переувлажнение почвы в августе, пишет Сова.

- Считаю, что аграрии все же справились. Предварительные итоги нас радуют. На сегодня убрали чуть более 1 миллиона 210 тысяч гектаров полей, набрали урожайность 2 миллиона 560 тысяч тонн. Прогнозируем в этом году собрать урожай 2 миллиона 600 тысяч тонн, - сказал Галиев.

При средней урожайности 20,8 центнера с гектара намолотили 2 млн 475 тыс. тонн зерна. Лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых культур являются хозяйства Ставропольского (32,2 центнера с гектара), Кошкинского и Приволжского (по 25,9), Челно-Вершинского районов (25,4).



Основные проблемы сельского хозяйства наиболее остро проявляются именно в такие непростые годы. Это, в первую очередь, нехватка кадров и недостаточная техническая оснащенность. По данным регионального Минсельхоза, для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Самарской области необходимо ежегодно покупать не менее 700 тракторов и 180 комбайнов. Пока что в 2024-м сельскохозяйственные предприятия региона приобрели 592 машины на общую сумму 3,7 млрд рублей. Это 126 тракторов, 73 зерноуборочных комбайна, один кормоуборочный, 392 единицы прицепной и навесной техники. Поэтому губернатор Вячеслав Федорищев поручил Минфину совместно с Минсельхозом подумать, сколько можно выделить денег дополнительно на модернизацию и техническое оснащение регионального АПК.



Чтобы стимулировать инвестиционную активность, аграриям также ежегодно из регионального бюджета предоставляют субсидии на компенсацию части затрат по покупке техники. Регион компенсирует до 30 % лизинговых платежей. Действуют и другие меры поддержки аграриев. По словам Галиева, в 2024 году впервые из федерального бюджета выделили деньги для поддержки самозанятых на производство и реализацию картофеля и овощей.

- Чтобы получать эту меру поддержки, надо быть жителем муниципального района и работать на его территории не менее 12 месяцев. Также необходимо быть зарегистрированным как самозанятый. В 14 муниципальных районах люди уже активно включились в этот процесс, - отметил эксперт.

Семейным фермам предоставляют гранты на развитие, субсидии. Малые формы хозяйствования могут получить "бонусы", участвуя в проектах "Агростартап", "Агростартап-Регион", "Агротуризм".