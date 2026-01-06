44 меры поддержки и рекордный урожай: итоги года для самарских аграриев

Я нашел ошибку
Главные новости:
Посмотреть ее можно будет в 22:30 на телеканалах «450» (21-ая кнопка), «Самара-ГИС», «Тольятти 24», на их сайтах и в социальных сетях, а также в официальных пабликах Правительства Самарской области.
Жители губернии смогут смотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения
В ходе экскурсии посетители знакомятся с разными зонами стадиона: трибунами и ложами, раздевалками «Крыльев» и «Акрона», посещают зал для пресс-конференций и выходят прямо на поле к тренерским скамейкам.
На стадионе «Солидарность Самара Арена» в дни каникул организованы экскурсии 
Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 
Кардиолог: одной из причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы
Меры вводятся для того, чтобы повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения.
В России планирует развивать удаленную работа для пенсионеров
По информации Приволжского УГМС 7 января в Самаре ночью -9,-11°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами гололедица.
7 января в регионе снег, слабая метель, до -8°С
Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив.
Культурные люди»: в 2026 году в регионе будет отремонтировано 6 объектов культуры, создано 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармонии
Они продолжают организовывать увлекательные мероприятия для воспитанников центров.
«Полицейский Дед Мороз»: полицейские региона продолжают посещать воспитанников социально-реабилитационных центров
Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией.
В  храмах Самарской митрополии состоятся Рождественские богослужения
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
44 меры поддержки и рекордный урожай: итоги года для самарских аграриев

200
Регион полностью обеспечивает себя зерном и имеет значительный экспортный потенциал.

В 2025 году валовой сбор зерна в Самарской области вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом, а урожайность повысилась на треть. Эти результаты стали возможны благодаря системной государственной поддержке: за год на развитие АПК региона было направлено 3,63 млрд рублей, а аграриям были доступны 44 меры поддержки.

Подводя основные итоги социально-экономического развития региона, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил выдающиеся результаты растениеводства: «В этом году наши растениеводы получили отличные результаты. Валовой сбор зерна более чем на 20% превысил уровень 2024 года, а урожайность — выше на треть. Получен рекордный урожай льна масличного и сои. Ощутимый рост — по сбору картофеля, овощей, плодово-ягодных культур».

Лидерами по урожайности зерновых стали Ставропольский район (40 ц/га), Кинельский и Кошкинский районы (по 33,5 ц/га). Ярким примером является сельхозпредприятие «Васильевское», в активе которого 9 тыс. га полей в Ставропольском районе. Здесь закрыли год с рекордными показателями: пшеница дала поистине кубанские результаты — 65 ц/га, ячмень — 50 ц/га, подсолнечник — 22 ц/га, а кукуруза — 100 ц/га. «Есть повод сказать от чистого сердца тёплые слова благодарности коллективу — настоящим трудягам», — говорит директор ООО «Васильевское» Сергей Борзов.

Валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств оценивается на уровне 235 тыс. тонн, производство овощей — 280 тыс. тонн.

Почти в три раза увеличился валовой сбор плодово-ягодных культур в садоводческих хозяйствах. В этом году собрано более 21 тыс. тонн вкусной и полезной продукции.

Одной из причин таких высоких результатов эксперты называют активное использование господдержки по направлениям: элитное семеноводство, агрострахование (снижение рисков), мелиорация, инвестиции в технику и ресурсосберегающие технологии. Также сельхозпроизводители всё чаще внедряют интенсивные технологии: точное земледелие, дифференцированное внесение удобрений, семена элитных сортов.

Регион полностью обеспечивает себя зерном и имеет значительный экспортный потенциал. Комплексная государственная поддержка позволяет самарским аграриям не только стабильно обеспечивать продовольственную безопасность области, но и укреплять позиции на российском и международном рынках сельхозпродукции.

Помимо прямых субсидий, аграрии активно пользуются льготным кредитованием, в том числе для экспортёров, а также возможностями обновления парка техники. Так, за 10 месяцев 2025 года сельхозтоваропроизводители приобрели 841 единицу новой техники на сумму 5,5 млрд рублей с использованием механизмов компенсации части затрат.

В прошлом году была введена компенсация части затрат на приобретение агродронов и внедрение цифровых решений.

Реализация мер поддержки осуществляется в рамках государственных программ Самарской области и национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

 

Фото:  департамент информационной политики Самарской области

Теги: Самара

В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
459
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
586
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
551
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
839
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
844
Весь список