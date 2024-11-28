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Вячеслав Федорищев поставил 5 задач для «Крыльев Советов»

28 ноября 2024 10:48
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Вячеслав Федорищев поставил 5 задач для «Крыльев Советов»

На большой пресс-конференции, состоявшейся вчера, 26 ноября, губернатор Самарской области рассказал о стратегии развития футбольного клуба «Крылья Советов» на ближайшую пятилетку, пишет 63.ру.

— Это не скандал, а очень быстрое развитие ситуации. Мы приняли решение по двум функционерам, которые занимаются финансами. Я не увольняю сотрудников футбольных клубов, я согласовываю стратегию. Мы согласовали для себя оптимальную концепцию стратегии на ближайшую пятилетку. Всего пять пунктов, — сказал Вячеслав Федорищев.

Вот какие 5 задач глава региона поставил перед самарскими футболистами:

  • Команда должна стабильно находиться в восьмерке, желательно — не на последнем месте.
  • Через 3 года в команде должно появиться три новых представителя самарского футбола, выходцев из академии Коноплева.
  • Посещаемость стадиона должна достигнуть 30 тысяч зрителей.
  • Вернуть праздник в город (в Самаре должно быть ощущение большого классного события в те дни, когда играют «Крылья»).
  • За 3 года снизить бюджетное финансирование команды до 20%, остальное чтобы добавляли спонсоры. В дальнейшем вообще минимизировать участие бюджета в поддержке клуба, в идеале — до нуля.

— Я напомню, что в самую лучшую погоду, на самый интересный матч на пике у нас максимум еле-еле 14 тысяч [зрителей на стадионе]. Мы об этом говорили с руководством РФС Дюковым. Он меня просил обратить внимание на посещаемость стадиона. Она катастрофически низкая. В великой истории «Крыльев Советов» был стадион, на который приходило и 40 тысяч болельщиков. Понятно, что тогда цифровизация была не такая большая, сейчас всем удобно смотреть в разных условиях, понимаю. Но, извините меня, когда шли матчи «Крыльев», в городе всегда был праздник. Сейчас этого нет. Нам нужно через три года вернуть праздник в город. Я не имею в виду фестивали или увеселения, а именно ощущение праздника в городе, когда играет родная, домашняя команда «Крылья», — поделился Федорищев.

Напомним, 26 октября губернатор Самарской области заявил, что с ПФК «Крылья Советов» неизвестные требовали 36 миллионов рублей. Он связал это с коррупцией в судейском корпусе и призвал губернаторов других регионов бороться с этим явлением.

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