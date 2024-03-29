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В Самаре будет усилена работа общественного транспорта в день проведения футбольного матча

29 марта 2024 14:15
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30 марта на стадионе "Солидарность Самара Арена" сыграют команды "Крылья Советов" и "Зенит".

В субботу, 30 марта 2024 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 22 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Зенит". Начало матча в 15:00.

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе, трамвайных маршрутов №№ 5, 11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

 

Фото предоставлено пресс-службой администраии Самары

Теги: Крылья Советов Самара

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