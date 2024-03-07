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Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – ЦСКА

7 марта 2024 20:51
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Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:00.

Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – ЦСКА

В пятницу, 8 марта, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Матч 20 тура МИР РПЛ начнется в 15:00. Билеты на эту игру можно приобрести онлайн на нашем сайте или на Яндекс Афише.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным спонсором клуба – компанией Fonbet приготовили для болельщиков развлекательную программу, которая приурочена к Международному женскому дню.

С 13:00 на гейте 3 можно сфотографироваться с автобусом «Крыльев Советов», на мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3» вместе с игроками молодёжной женской команды «Крыльев» и игроком медиакоманды «СКА-Ростов» Анатолием Тарасенко. Рядом с площадкой будет располагаться точка с горячим чаем и сладкими угощениями.

Точки с аквагримом расположены в А403, С121 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

Болельщики смогут погреться в зонах гостеприимства на 4 этаже на секторах А и С. На секторе С122 и в зоне VIP (А105-107) можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами). В фаншопах, которые располагаются на гейтах 2 и 3, С122 и секторе VIP, можно приобрести теплую атрибутику.

С 13:00 в зоне гостеприимства А403 (4 этаж, сектор А) будет открыт цветочный бутик «Крылья Советов», где каждый сможет приобрести букет цветов. Там же можно получить сладкие угощения от клуба.

В зоне гостеприимства А403 будет расположена зона Fonbet: автомат-хватайка, Fonbet-комбо и раздача мерча. В зоне VIP розыгрыш джерси.

За час до начала матча в зоне гостеприимства А403 пройдут выступление кавер-группы Paiducho Band и соревнования среди болельщиков по хоббихорсингу.

Перед игрой с ЦСКА полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре встретится с болельщиками нашей команды. Автограф- и фотосессия начнется в 13:45 в зоне гостеприимства А403.

С 13:00 в музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории «Крыльев Советов». На первом этаже музея состоится розыгрыш призов от партнеров клуба, на втором – лекция «Красота Крыльев» от автора подкаста «Голоса «Крыльев» Фёдора Замыцкого. Начало лекции – 14:00.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от клуба и партнеров.

Напоминаем, что для посещения матча нужна Карта болельщика. в день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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