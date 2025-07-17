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На субботний матч "Крыльев Советов" шаттлов не будет

17 июля 2025 22:03
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На субботний матч "Крыльев Советов" шаттлов не будет

«Волжское дерби» открывает программу субботних матчей первого тура РПЛ. В субботу, 19 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» встретятся «Крылья Советов» и «Акрон». Фанатов (особенно самарских) огорчили: бесплатно доехать до места проведения игры не получится.

— Шаттлов не будет, — сообщил пресс-атташе тольяттинского футбольного клуба Дмитрий Гуськов редакции 63.RU.

Кстати, для «Крыльев Советов» матч будет считаться гостевым: пока они делят «Арену» с «Акроном». Поэтому на поле футболисты выйдут в форме для выездных матчей.

По итогам прошлого сезона команды финишировали в середине турнирной таблицы: «Акрон» занял девятое место, а «Крылья Советов» — десятое. После ухода Игоря Осинькина тренерский штаб возглавил бывший наставник «Химок» Магомед Адиев. Подготовку к чемпионату России ему приходится вести в жестких условиях. Во-первых, во время трансферного окна клуб покинуло больше десяти футболистов. Во-вторых, «Крылья Советов» остались без генерального директора и его заместителя. На место Роберта Тер-Абрамяна уже прочат заместителя министра финансов Самарской области Тархана Джабраилова. В-третьих, после ухода Игоря Осинькина часть его команды также не стала продолжать трудовые отношения с «Крыльями Советов».

Кроме этого, самарский клуб находится в стесненных условиях по подбору игроков. Команде удалось сохранить прописку в РПЛ, но Российский Футбольный союз ограничил коллектив в выборе новых спортсменов, пишет 63.ру.

Теги: Крылья Советов Футбол

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