В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом".
"Крылья Советов" уступают "Сочи" по пенальти - 3:5
Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету.
Задержан зам. руководителя Департамента управления имуществом Самары, подозреваемый в превышении должностных полномочий
Глава региона подчеркнул, что перед правительством области стоит большая задача - в этом году обеспечить по этой программе жильем 1500 человек. 
Вячеслав Федорищев вручил ключи от квартир детям-сиротам в микрорайоне Южный город
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
14 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза,до +24°С
Они проверяют состояние противопожарных барьеров и минерализованных полос общей протяженностью более 90 км, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают им правила поведения на лесных территориях.
Специалисты лесхоза Самары увеличили число профилактических рейдов по городским лесам
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
"Крылья Советов" уступают "Сочи" по пенальти - 3:5

13 августа 2025 21:42
133
В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом".

Во втором туре группового этапа FONBET Кубка России "Крылья Советов" на стадионе "Фишт" встречались с Сочи.

Счет был открыт на 62 минуте встречи. После подачи углового Макар Чирков переправил мяч в ворота "Крыльев" – 1:0.

Самарцы отыгрались на 88 минуте. Ильзат Ахметов навесил со штрафного и Иван Лепский головой отправил мяч в ворота – 1:1.

В серии пенальти точнее оказались хозяева поля – 5:3: 1:0 Федоров, 1:1 Лепский, 2:1 Марсело, 2:2 Бабкин, 3:2 Сааведра, 3:3 Ахметов, 4:3 Литвинов, 4:3 Витюгов (вратарь), 5:3 Крамарич.

Выйдя на замену на 58 минуте в составе "Крыльев Советов" дебютировал Ильзат Ахметов и отметился голевой передачей.

В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом". Игра 5 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 16 августа, в 21:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото: пресс-служба ПФК "КС"

"Крылья" с начала сезона не проигрывают во всех матчах (две ничьи и две победы в РПЛ, а также победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны).
09 августа 2025, 18:46
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Балтикой" - 1:1
"Крылья" с начала сезона не проигрывают во всех матчах (две ничьи и две победы в РПЛ, а также победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны). Футбол в Самаре
777
Обращаясь к юным футболистам, глава региона отметил, что новый автобус позволит не только с комфортом добираться до турниров, но и двигаться вперед к новым победам.
09 августа 2025, 17:35
Вячеслав Федорищев передал автобус «Крыльям Советов-2»
Обращаясь к юным футболистам, глава региона отметил, что новый автобус позволит не только с комфортом добираться до турниров, но и двигаться вперед к новым... Общество
690
До конца сезона 2025/26 футболист будет выступать за самарскую команду под номером 77.
06 августа 2025, 21:57
Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов – игрок «Крыльев Советов»
До конца сезона 2025/26 футболист будет выступать за самарскую команду под номером 77. Футбол в Самаре
850
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
181
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
245
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
328
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
258
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
831
