"Крылья Советов" уступают "Сочи" по пенальти - 3:5

Во втором туре группового этапа FONBET Кубка России "Крылья Советов" на стадионе "Фишт" встречались с Сочи.

Счет был открыт на 62 минуте встречи. После подачи углового Макар Чирков переправил мяч в ворота "Крыльев" – 1:0.

Самарцы отыгрались на 88 минуте. Ильзат Ахметов навесил со штрафного и Иван Лепский головой отправил мяч в ворота – 1:1.

В серии пенальти точнее оказались хозяева поля – 5:3: 1:0 Федоров, 1:1 Лепский, 2:1 Марсело, 2:2 Бабкин, 3:2 Сааведра, 3:3 Ахметов, 4:3 Литвинов, 4:3 Витюгов (вратарь), 5:3 Крамарич.

Выйдя на замену на 58 минуте в составе "Крыльев Советов" дебютировал Ильзат Ахметов и отметился голевой передачей.

В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом". Игра 5 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 16 августа, в 21:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"