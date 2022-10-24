«Крылья Советов» в Екатеринбурге проиграли «Уралу» - 1:2

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«Крылья Советов» в Екатеринбурге встречались с «Уралом».

На 21 минуте встречи за попадание мяча в руку Гленну Бейлу главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти, а после просмотра VAR самарцу красную карточку. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Каштанов – 1:0.

На 64 минуте встречи после подачи углового отличился Юрий Газинский – 2:0.

На 82 минуте с передачи Владимира Хубулова мяч в ворота «Урала» отправил Максим Глушенков – 2:1.

В следующем туре «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Пари Нижний Новгород». Игра 15 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 30 октября, в 15:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".