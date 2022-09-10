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"Крылья Советов" в гостях встречались с "Химками".

На 17 минуте матча за фол Дмитрия Тихого на Юрии Горшкове главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота хозяев поля. Удар с одиннадцатиметровой отметки Матео Барача голкипер "Химок" Илья Лантратов парировал.

В итоге безголевая ничья – 0:0.

В следующем матче "Крылья Советов" в рамках второго тура группового раунда Фонбет Кубка России на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит". Игра состоится в среду, 14 сентября, в 18:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"