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В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит".
"Крылья Советов" сыграли с "Химками" вничью – 0:0
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"Крылья Советов" сыграли с "Химками" вничью – 0:0

10 сентября 2022 17:57
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В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит".

"Крылья Советов" в гостях встречались с "Химками".

На 17 минуте матча за фол Дмитрия Тихого на Юрии Горшкове главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота хозяев поля. Удар с одиннадцатиметровой отметки Матео Барача голкипер "Химок" Илья Лантратов парировал.

В итоге безголевая ничья – 0:0.

В следующем матче "Крылья Советов" в рамках второго тура группового раунда Фонбет Кубка России на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит". Игра состоится в среду, 14 сентября, в 18:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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