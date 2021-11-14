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"Крылья Советов" разгромили "Химки" в контрольном матче - 4:0
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"Крылья Советов" разгромили "Химки" в контрольном матче - 4:0

14 ноября 2021 16:43
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Сегодня в Новогорске "Крылья Советов" провели товарищеский матч против "Химок".

Сегодня в Новогорске "Крылья Советов" провели товарищеский матч против "Химок".

Встреча прошла под диктовку нашей команды, в первом тайме Данил Липовой вывел "Крылья" вперед.

Во второй половине игры самарцы смогли еще трижды поразить ворота соперника – дубль оформил Липовой, еще по голу на свой счет записали Дмитрий Цыпченко и Никита Чернов.

Сегодня наша команда вернется в Самару, где продолжит подготовку к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против "Урала". Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене" 20 ноября и начнется в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:     пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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