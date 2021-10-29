"Крылья Советов" отправились в Краснодар

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" провели заключительное занятие перед матчем против "Краснодара".

После "Крылья" отправились в аэропорт, откуда вылетели в Краснодар.

По разным причинам с командой не отправились Евгений Фролов, Дмитрий Кабутов, Денис Якуба, Сергей Божин. Сильвие Бегич пропустит встречу из-за перебора желтых карточек, а Дмитрий Прищепа и Данила Смирнов провели встречу за молодежную команду "Крыльев".

Матч с "Краснодаром" пройдет 30 октября и начнется в 20:00 по самарскому времени. Поединок также будет показан в прямом эфире телеканалов "Матч Премьер" и "Матч ТВ", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"