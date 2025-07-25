«Крылья Советов» обыграли «Пари НН»  – 2:0

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Во втором туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали «Пари Нижний Новгород».

Исход встречи был решен в компенсированное к матчу время. На первой минуте получив мяч от Николая Рассказова Вадим Раков прошел вперед, и с острого угла отправил мяч в ворота – 1:0. На седьмой компенсированной минуте Ферненадо Костанца перехватил у вышедшего почти на середину поля голкипера мяч и отправил его в пустые ворота – 2:0.

В составе нашей команды выйдя на замену дебютировали Михайло Баньяц и Владимир Игнатенко.

В следующем матче «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Краснодаром». Игра перового тура группового этапа FONBET Кубка России состоится во вторник, 29 июля в 21:45.

Фото: ПФК "КС"