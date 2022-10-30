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«Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» одержали победу в матче с «Пари Нижний Новгород» - 2:1
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«Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» одержали победу в матче с «Пари Нижний Новгород» - 2:1

30 октября 2022 17:14
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Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Москве против «Торпедо».

«Крылья» вырвали волевую победу в компенсированное время.

В матче заключительного тура первого круга Мир РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали «Пари Нижний Новгород».

На 32 минуте встречи Тимур Сулейманов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Матео Барачем – 0:1.

На 69 минуте Роман Евгеньев сравнял счет, но арбитр усмотрел игру рукой, и не засчитал взятие ворот.

На 79 минуте Даниил Пенчиков получил вторую в матче желтую карточку, и гости остались в меньшинстве.

Воплотить численное преимущество в гол самарцам удалось в компенсированное время, с передачи Максима Глушенкова отличился Роман Евгеньев – 1:1.

Через три минуты после просмотра VAR Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Пари НН» за игру рукой Кириллом Гоцуком, который получил за этот фол второе в матче предупреждение и гости остались вдевятером.

Одиннадцатиметровый удар реализовал Гленн Бейл – 2:1.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Москве против «Торпедо». Игра 16 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 6 ноября, в 17:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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