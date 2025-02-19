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Игорь Осинькин рассказал о ходе третьего сбора

19 февраля 2025 20:36
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Для любой футбольной команды последний сбор перед чемпионатом всегда решает уже задачи подготовки к первому матчу.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью клубной пресс-службе рассказал о ходе третьего сбора, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

– Какие цели и задачи на третий сбор?

– Для любой футбольной команды последний сбор перед чемпионатом всегда решает уже задачи подготовки к первому матчу. Придерживаемся плана. На этом сборе четыре игры, но для каждого футболиста это будет два матча, в которых он проведет по 90 минут. Две игры с казахами мы уже сыграли, остались ЦСКА и «Челябинск».

– Как оцениваете прошедшие игры?

– На игру надо смотреть, но в начале третьего сбора это все же условно. Каждая команда по-разному готовится, нагрузки варьируются в зависимости от состояния. Какая-то команда может быть в лучшей форме или немного худшей, уставшей. Всё покажет сезон. И всегда надо понимать, что сборы – это подготовка к чемпионату. Нельзя полностью переносить и оценивать качество игры. Постараемся, чтобы за оставшееся время смогли набрать максимально хорошую форму.

– Красивые забитые мячи, первые победы, «сухие» игры, возвращение Якубы. Что вас порадовало?

– Все моменты эти очень важны. Когда так долго пропускает, как Денис Якуба, это очень важно. Это индивидуальные моменты. В командном плане – в этих играх показали неплохую готовность. Порадовало, что могли играть на других скоростях. Отсюда результат и забитые мячи, игры на ноль.

– Предстоят две игры. Они пройдут в таком же формате?

– Мы постараемся, чтобы все футболисты сыграли столько времени, сколько готовы. В игре с «Краснодаром» у нас две дисквалификации – Рассказов и Ороз. Замены будут исходя из того, что должны наигрывать основной состав. После непосредственно игры мы посвятим время подготовке к «Краснодару». Сложный логистический переезд. Мы даже не можем сделать тренировочное занятие в этот день. Но думаю, что будет всё хорошо. Исходя из наших возможностей, мы подготовили и спланировали занятия.

– Все формальности закончены. Представили Луку Гагнидзе и Антона Зиньковского. Ваши впечатления?

– Нам нужно было усиление. Если оценивать их в плане знакомства… Знакомство с Зиньковским, который сыграл 117 матчей за «Крылья», формальность. Надеюсь, он как можно быстрее наберет свою форму и будет полезен команде. Лука Гагнидзе молодой, интересный футболист, который сейчас не имел практики в «Динамо». Он злой до игр, хочет проявлять себя. И нам это важно. Чтобы с уходом Мендеса, травмой Витюгова мы были укомплектованы в этой позиции. Ждём, чтобы лучшие качества смог нам передать.

– Произошли изменения в руководстве. Общались с вами? Когда состоится первая встреча?

– Небольшой разговор с Русланом Пименовым был. А непосредственно руководство приезжает завтра. Только вчера был совет директоров, который назначил их на эти должности. Будем знакомиться, разговаривать, говорить о хорошем и проблемах. Уверен, будет рабочий диалог.

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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