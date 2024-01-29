Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал интервью «СЭ»

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Сборы

— Какую пищу для размышлений дал вам первый сбор в Турции и, в частности, два контрольных матча с командами «Гостивар» (Македония, 3:1) и «Раднички 1923» (Сербия, 1:1)?

— У нас сейчас наметилась определенная стабильность с составом. Немножко подлечились травмированные ребята. В этом плане все нормально. Нужно понимать, что на первом сборе делать глобальные выводы по контрольным играм не стоит. У команд разная степень готовности. Наши соперники, наверное, чуть ниже классом, зато у них более короткая зимняя пауза и чемпионаты вот-вот начнутся.

В любом случае надо отталкиваться от себя, от того, как мы набираем форму, восстанавливаем кондиции. Все проходит в нормальном режиме, по плану. У нас есть время, не форсируем события. Замечу, что в матчах с македонцами и сербами никто из игроков не провел на поле больше 45 минут.

— Почему в этих матчах не принимали участия Гарре и Горшков?

— У нас есть и другие ребята, которые залечивают свои болячки. Это и Барач, и Ушаков, и Костанца, и Витюгов. Молодому Бобру вообще понадобилась срочная операция в Турции. Некоторых из них мы могли выпустить в контрольных встречах, но посчитали, что не было смысла рисковать. Дали им возможность подлечиться. Кроме того, Цыпченко занимается восстановлением по индивидуальной программе в России.

— Вы довольны первой частью сезона и промежуточным шестым местом?

— Скажем так. Мы в пограничном положении. На флажке. С одной стороны, где-то прыгнули выше головы. Но с другой, в некоторых играх нам не хватило везения. В целом во многих матчах показали качественный футбол. Отсюда и такое большое количество очков. Однако это все уже в прошлом. Надо жить настоящим.

— Есть расхожее мнение, что 33 очка — гарантия сохранения прописки в РПЛ. В активе «Крыльев» — 29. Получается, задачу-минимум вы уже практически выполнили?

— Да, в среднем это 33 очка. Правда, в прошлом сезоне мы избежали стыков, набрав 32 балла. Однако аппетит всегда приходит во время еды. Сейчас настраиваем ребят биться за каждое очко! Тогда, наверное, сможем замахнуться на что-то серьезное.

Писарский

— Перейдем к составу. В прошлом сезоне много шума наделал переход в «Крылья» Писарского. Но сразу проявить свои лучшие качества в Самаре ему не удалось. А вот осенью он забил в трех играх кряду. Получается, немного расшевелили форварда?

— Весь первый круг у него был смазан травмой. Большой отрезок чемпионата Владимир пропустил, восстанавливался, выходил на замену. Забил три мяча. У него было время залечить свои болячки, ментально подготовиться к продолжению сезона. Конечно, мы все хотим, чтобы он играл лучше, стабильнее. Надеюсь, весной после работы на сборах мы это и увидим.

— От белорусского форварда Карпицкого ждали большего?

— Тут совсем другая история. Да, он приходил к нам в статусе лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. Но все-таки в РПЛ другой уровень борьбы. Понимаем, что парень очень одаренный. Наверняка вы видели его гол в игре с «Гостиваром».

— Ударом через себя?

— Да. Егор умеет исполнять такие сложные элементы. Нацелен на ворота. Но ему еще надо привыкнуть к другой интенсивности, к другому уровню сопротивления. По большому счету у него сейчас происходит переход из молодежного футбола во взрослый. Ведь даже в чемпионате Белоруссии, в составе солигорского «Шахтера», он провел не так много матчей. Ожидаем от Егора прогресса. Он умный парень, никаких вопросов по его отношению к тренировкам нет. Должны работать вместе, чтобы правильно выстроить его карьеру.

Салтыков и «Локо»

— Летом Салтыков, который еще в прошлом сезоне выступал в ФНЛ за «Акрон», станет игроком «Локомотива». Не слишком ли резкий скачок в 19-20 лет?

— В прошлом сезоне Никита всего лишь три месяца отыграл в ФНЛ. Это, конечно, очень маленький отрезок. До этого он выступал во второй лиге, к тому же у него была травма, перелом... Соглашусь с вами, его карьера сейчас развивается стремительно.

— Это не опасно?

— Мы не можем его сдерживать в этом плане, только рады прогрессу Салтыкова. Он уже подписал контракт с «Локомотивом», но вторую часть чемпионата отыграет у нас в аренде. Молодой амбициозный парень. В его отношении к делу вообще ничего не изменилось! Прекрасно работает.

— Не закрадывается мысль, что, возможно, где-то будет беречь себя, чтобы не дай бог не получить травму перед переходом в «Локо»?

— Конкуренцию в нашей команде никто не отменял. Никите, как и всем остальным, надо биться за место в составе. А выражение «убрать ноги»... Никогда такого про него не мог подумать и не подумаю.

— Допускаете, что в следующем сезоне будете наблюдать со стороны конкуренцию на левом фланге атаки железнодорожников между вашими бывшими игроками — Пиняевым и Салтыковым?

— Наверное, ничего в этом страшного нет. Пусть ребята доказывают свою состоятельность. В условиях конкуренции они должны становиться сильнее. Не исключаю, что оба будут выходить на поле, выиграв конкуренцию у партнеров. А могут оба ее и проиграть. «Локомотив» — большой статусный клуб. Все зависит только от Никиты и Сергея. Хотя нужно понимать, что в таком возрасте серьезную стабильность обрести не так-то просто. Тот же Пиняев пока не может показать весь свой потенциал.

— К слову, Пиняев некоторых специалистов осенью даже разочаровал. От него ожидали гораздо большего?

— «Разочаровал» — все-таки слишком громкое слово применительно к Сергею. Хотя определенные вопросы его игра, конечно, оставила. У него были разные матчи, в том числе и те, в которых он напрямую влиял на результат. Но здесь мы опять же возвращаемся к стабильности. Пиняев еще молодой футболист, выступает в клубе, где очень высокая конкуренция. Надо уметь взаимодействовать с партнерами. Со стороны легче всего давать оценку. Но мы не находимся внутри «Локомотива» и не можем сейчас сформулировать правильный совет, который помог бы Сергею сделать качественный скачок вперед.

Гарре и «Краснодар»

— Тогда можно ли говорить о прогрессе вашего подопечного Владислава Шитова?

— Я не хочу его ни с кем сравнивать, но Владислав потихоньку завоевывает свое игровое время. У Шитова есть определенные качества, которые позволяют ему быть на поле опасным для любого соперника. Наверное, он мог сыграть осенью и больше, но где-то вмешались мелкие травмы. Есть и конкуренция, к которой он в целом готов. Сейчас Владислав понимает, что на него смотрят не как на молодого перспективного игрока, а как на футболиста, который бьется за свое место в стартовом составе. Это для него большой шаг вперед. Мы на него очень рассчитываем и знаем, что Владислав может играть еще разнообразнее в атаке.

— Может ли его брат-близнец Виталий, который здорово проявил себя в «Тюмени», присоединиться к «Крыльям»?

— Журналисты лучше всех осведомлены о том, кто куда может перейти. (Улыбается.) Конечно, я знаю про такого футболиста. Видел его игры. А все остальное... Очень сложно. Виталику, как и Владу, надо расти и прогрессировать. Пока он провел слишком короткий отрезок, чтобы его оценивать. Сейчас я не уверен, что Виталий сможет составить конкуренцию Гарре и Ежову. Ему надо продолжать прибавлять. Все впереди.

— Гарре и «Краснодар». Насколько этот трансфер зимой реален?

— У меня нет никакой не только официальной, но даже внутренней информации. Сейчас он просто игрок футбольного клуба «Крылья Советов».

— При этом инсайдер Иван Карпов писал, что «Крылья» сами предлагают «Краснодару» купить аргентинца за 8 миллионов.

— Я точно знаю, что ни один тренер в такой ситуации не звонит и не предлагает другим клубам своего футболиста. Гарре серьезно влияет на наши результаты. Чем дольше он останется в «Крыльях», тем лучше для меня.

— А вы не считаете, что Гарре по своему уровню уже перерос «Крылья»?

— Он у нас лидер. Действительно качественный футболист. Перерос ли? Если другие команды его оценят, а наш клуб посчитает финансовое предложение по Гарре приемлемым, то мы его примем. Но в целом каждому футболисту всегда есть что доказывать. Многие игроки перерастают уровень «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», но их же не отпускают в ту же секунду. Вот и я не тороплюсь расставаться с Бенхамином.

— Если говорить о его футбольном интеллекте, южноамериканец — самый тонкий футболист, с которым вы когда-либо работали?

— Не очень люблю эти сравнения. Гарре — качественный футболист, у него много достоинств. Должен заметить, что Бенхамин — суперпрофессионал! Поверьте, не так уж легко ему все давалось, когда он поменял аргентинский чемпионат на российский. Но Гарре никогда не опускал руки, усердно тренировался, что и позволило выйти на другой уровень.

Коваленко в «Зените»

— За кем из ваших бывших игроков особенно радостно наблюдать в РПЛ?

— Опять же придется кого-то выделять. А мне этого не хочется. Слежу буквально за всеми своими бывшими футболистами. Даже за теми, кто играл у меня очень давно. Просто радуюсь их успехам, достижениям.

— Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко считает, что в данный момент Глушенков — самый талантливый российский футболист. Согласны?

— Отвечу так. Максим действительно очень талантливый игрок. Интересный футболист, с нестандартным мышлением. Левоногие игроки порой вообще бывают непредсказуемыми. Их сложнее, чем других, ставить в определенные рамки строгой и дисциплинированной игры. Они здорово выполняют креативные задачи. Глушенков выдал уже несколько очень ярких отрезков, матчей в составе «Локомотива». Мне приятно, что он не потерялся в таком клубе и продолжает радовать зрителей. К сожалению, уже не самарских. (Улыбается.) Буду только рад его дальнейшему прогрессу.

— Обидно за Коваленко, который практически не играет в «Зените»?

— Да... Такое развитие событий в какой-то степени можно было просчитать. Александру еще надо привыкнуть к новым условиям. В «Зените» максимальная конкурентная для РПЛ среда. Сейчас сложно сказать, как будет складываться его карьера. Тут уже тренеры «Зенита» должны принимать решение. Просто в 20 лет нельзя так долго не играть. Надеюсь, ситуация изменится в лучшую сторону. Либо Александр отвоюет себе место в «Зените», либо уйдет в аренду, где восстановит, прокачает свои навыки. Конечно, тренировки с такими мастерами, которые есть в питерской команде, не проходят даром. Но, повторюсь, в таком возрасте нельзя только тренироваться. Надо еще и играть.

— А вы не отговаривали Коваленко от перехода в «Зенит»?

— У нас был с ним разговор на эту тему. Сказал Коваленко, что ожидал бы другого развития его карьеры, советовал ему рассмотреть иные варианты, помимо «Зенита». Все-таки в питерском клубе молодому футболисту сложно сразу делать шаги вперед. Но он принял такое решение. Что ж, свое место в составе надо завоевывать! Когда ты его выгрызаешь, уже вряд ли потом кому-то просто так отдашь.

— Некоторые специалисты уже называют «Зенит» малой сборной Бразилии, где почти не предоставляют шансов молодым россиянам. Вас, человека, который дал путевку в большой футбол многим нашим игрокам, не смущает, что чемпионом страны может стать команда, сделавшая ставку на легионеров?

— Примерно такой же вектор развития очень четко выдерживал донецкий «Шахтер». Через эту команду прошли очень сильные бразильцы, которые потом выступали в больших европейских клубах — «Челси», «Баварии», «Ювентусе». «Зенит» выбрал такую стратегию. Питерский клуб привозит в Россию качественных легионеров. Почему я должен это все обсуждать? Просто принимаю это как данность. Иногда говорят, что еще несколько лет назад в РПЛ играли более сильные иностранцы, у которых можно было учиться.

— Разве нет?

— Послушайте, ну а какие сейчас могут быть вопросы к Венделу и Клаудиньо? Только недавно уехал Малком. Очень сильные футболисты! Я точно никогда не буду давать клубам советы, как им выстраивать свою трансферную стратегию. В РПЛ есть качественные легионеры, которые всех нас обогащают своей игрой. В этом плане «Зенит» проделывает хорошую работу.

— Каким итоговым местом «Крыльев» в этом сезоне вы будете довольны?

— Уйду от конкретного ответа. Как я заметил выше, будем биться за каждое очко и пытаться подняться как можно выше. Не так-то все просто. Весной, после длительной паузы начинаем, что называется, с чистого листа. Сейчас сложно что-то обещать и загадывать.

— Если верить информации в открытых источниках, ваш контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2024 года. Что дальше? Были ли уже разговоры о продлении?

— Не хотел бы это обсуждать. Скажу лишь то, что мой контракт с «Крыльями» не до лета этого года.

— А вы не задумываетесь о смене обстановки?

— Мне часто задают этот вопрос. (Улыбается.) Сейчас я тренер «Крыльев». У нас очень много работы. Нам надо сделать все, чтобы команда стала сильнее.

— При этом почти каждый сезон вам приходится лепить команду чуть ли не с нуля.

— Сейчас уже есть определенная стабильность с составом. Возможно, поэтому и такой результат был в первой части сезона. Скажем так, неплохой для нас. Любой тренер не хочет, чтобы лидеры его покидали. Но надо уметь жить сегодняшним днем в соответствии с возможностями клуба. Хотя, конечно, титулы всегда манят.

— И все-таки нет ли цели замахнуться на попадание в тройку? Сейчас от «Динамо» вы отстаете на три очка.

— Конечно, нам этого хочется. И попасть не только в тройку. Но все очень непросто. Если даже посмотреть на календарь после переноса одного тура, то весной мы стартуем играми с «Ростовом», ЦСКА и «Зенитом» — командами, которые в прошлом сезоне оказались в первой четверке. Так что, сами понимаете, нам есть над чем подумать. Однако, несмотря ни на что, хотим добиваться максимальных целей.