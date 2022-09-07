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Боснийский футболист Амар Рахманович подписал с нашим клубом контракт на 3 года

Полузащитник Амар Рахманович перешел в "Крылья Советов". Боснийский футболист, чьим последним клубом был турецкий "Коньяспор", подписал с нашим клубом контракт на 3 года. Рахманович будет выступать за "Крылья" под номером 20.

28-летний Рахманович – воспитанник боснийского клуба "Слобода Тулза". Он также выступал за хорватскую "Истру 1961", словенские клубы "Копер", "Марибор" и "Целе", боснийский клуб "Сараево". В составе последнего он стал двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины, также завоевал Кубка этой страны, в составе "Марибора" побеждал в чемпионате Словении, а вместе с "Копером" выигрывал Кубок Словении.

Также Амар Рахманович имеет опыт выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций, сыграл 5 матчей за сборную Боснии и Герцеговины. За "Коньяспор" Амар выступал с января 2020 года. В турецком клубе он провел 61 матч, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач и стал бронзовым призером Чемпионата.

– Рахманович – креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар – техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой. В прошлом сезоне Рахманович забил 7 голов и стал с "Коньяспором" бронзовым призером Чемпионата Турции. Это хорошее достижение. Амар опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру "Крыльев" в атаке еще более яркой, – отметил главный тренер ПФК "Крылья Советов" Игорь Осинькин, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"