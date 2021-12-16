Антон Зиньковский: Мне очень нравится футбол, в который играют "Крылья"

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Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в интервью программе "Третий тайм" на телеканале "Матч Премьер" ответил на вопросы ведущего Дмитрия Дерунца. Публикуем основные тезисы, прозвучавшие в эфире, передает пресс-служба ФК "КС".

О детстве в Новороссийске

Мой отец моряк, татуировку якоря я сделал для него. Но когда я родился, он как раз завязал с морем. Мое же детство прошло в футболе. На коробках, полях. Были обычные поля, таких, как сейчас еще не было. Несмотря на то, что отец моряк, любви к рейсам не появилось. Но море я люблю.

О своем водительском опыте

Права я получил год назад, мне было 24 года. Это поздно. Но мне особо раньше не нужны были права. Не было машины. Ни у меня, ни у родителей. Я приезжал в Новороссийск и своим ходом передвигался или с друзьями. Сейчас мы живем с девушкой, у нас свои заботы, появилась необходимость учиться на права и покупать машину. Нужно отвезти, привезти, помочь добраться, перевезти, собака опять же появилась.

О том, как развиваться юным футболистам

Я бы советовал юным игрокам куда-нибудь ехать. После 10 лет особенно, если можно, раньше. Лучше уезжать из маленького города, родителям нужно пытаться отдать ребенка в крупную команду. В маленьких городах нет уровня подготовки, как в крупных. В моем случае все пришло от папы. Он приходил на все тренировки и игры. Папа видел мой уровень, видел уровень ребят. Мы поехали в Краснодар, я провел там две недели, нас ждали через некоторое время, но мы поехали в Москву и там остались.

Про отказ ЦСКА и "Спартака" в детстве

В "Спартаке" был самый короткий просмотр. Я просто не прошел туда по росту. В ЦСКА я потренировался две недели, мне сказали, что я такой же, как и их ребята. Мне сказали, что если бы я был сильнее и лучше, то меня бы взяли. А менять на то же самое смысла не было. После этого поехали в "Чертаново" и я там и остался.

Об отношении к Москве

К Москве отношусь нейтрально. Меня этот город вообще не шокировал. Мне не особо нравится эта суета, большое количество людей. Не очень быстро разобрался в метро. Хорошо, что не особо нужно было на нем кататься.

О доверии к молодым футболистам

Сейчас много молодых футболистов играет. 2004, 2003, 2002 года рождения ребята выходят, им дают играть, они показывают хороший футбол. Вспоминая своих по 96-му году, это и Головин, да и остальные, кто играл у тренера Хомухи — больше половины сейчас играет или в топ-чемпионатах, как Головин, или в РПЛ в лучших клубах. Раньше молодым вообще мало доверяли. Сейчас стали давать играть.

О жизни на базе "Крыльев" и в Самаре

Все хорошо, все устраивает. Мне все нравится, девушке тоже. На базе жил года 1,5 где-то. Мне не особо нужна была квартира в тот момент. Если бы была нужна, я бы снял. Машина не нужна была, потому что жил на базе. Девушка училась в Краснодаре. Она доучивалась последние годы. Мы знали, что она закончит учиться, приедет и мы снимем квартиру и будем жить. После Нового года планируем перевезти сюда собаку Баги. Пока что ходим и кормим животных по приютам.

О переходе в "Крылья Советов"

Вообще не сомневался. Ни о чем не думал. Провел хорошую часть в ФНЛ, забил 11 голов. Мне сказали, что есть вариант с "Крыльями". За два месяца до Нового года Умярова и Глушенкова подписал "Спартак", а мне в отпуске сказали, что есть подарок на Новый год – переход в Самару. Ощутил себя комфортно тут сразу. Был прекрасный состав – Корниленко, Самедов, Рыжиков, Шишкин. Все были добродушные, сразу приняли в коллектив.

Об игре "Крыльев"

Мне очень нравится тот футбол, в который мы играем. Мы не обязательно летим в атаку, часто ждем шансов. Это современный футбол. Такую игру нам ставит Игорь Витальевич Осинькин. Мы можем равняться на какие-то команды, но стараемся играть в свой футбол. Думаю, все заметили, как мы выходим в контратаки, какие моменты создаем. Надеюсь, что по итогам сезона "Крылья" будут в пятерке.

О футбольной мечте

Была мечта попасть в топ-клуб Европы. Думаю, будет тяжело уже это сделать, потому что мне 25 лет. Надеюсь попасть в европейский чемпионат, но нужно попасть в сборную России и выиграть какие-то трофеи.

Фото: ФК "КС"