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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительницы Москвы хотели распространять наркотики в Самарской области

3 марта 2025 10:52
161
Жительницы Москвы хотели распространять наркотики в Самарской области

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали женщин, нарушивших порядок пребывания на территории РФ, причастных к незаконному обороту наркотиков.

12 февраля 2025 года примерно в 5 утра возле одного из многоквартирных домов на ул. Стара-Загора в Промышленном районе областного центра сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали двух уроженок одного из соседних государств, нарушивших правила пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

За нарушения требований ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении жительниц Москвы – сестер 1997 и 1999 годов рождения, патрульные собрали административные материалы и доставили женщин в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанных сверток с порошкообразным веществом и телефоны с фотографиями геолокаций тайников-закладок с подобными свертками. Так же, в арендованной квартире на ул. Дыбенко оперуполномоченные выявили и конфисковали свертки с веществами, электронные весы, упаковочный материал.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно результатам, общая масса запрещенного к свободному обороту вещества синтетического происхождения составила около 100 граммов.

Полицейские установили – иностранные граждане прибыли в Самару из Москвы ночью на такси и сразу начали раскладывать наркотики во дворах многоквартирных домов. Спрятать все закладки злоумышленницы не смогли, так как их заметили и задержали полицейские.

По данным сотрудников полиции ранее к уголовной ответственности женщины не привлекались. Допрошенные в качестве подозреваемых в преступлении, предусмотренном ст.228.1 УК РФ, задержанные сообщили о том, что наркотики не употребляют и ничего плохого не планировали, свертки раскладывали по просьбе знакомого.

По ходатайству следователя фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Теги: Стоп Наркотик

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