Жительница Самары оказалась в заложниках в Казахстане

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В Казахстане продолжаются беспорядки. Рейсы в города России были отменены и обычные люди, которые приехали на отдых, стали заложниками ситуации. Среди них оказалась и жительница Самары Елена.

Как рассказывает женщина, она приехала в Казахстан на праздники и вечером 6 января должна была улететь обратно в Домодедово. Вначале рейс на некоторое время задержали, затем отключили интернет и ввели регистрацию вручную. После этого пассажиров быстро запустили в самолет, закрыли двери и борт отъехал от здания аэропорта.

«Мы закрыли окна, сидели без света, чтобы нас не было видно», - пишет Елена.

В это время само здание уже начали громить. Мародеры ездили вокруг воздушного судна, ставили стремянку, пытаясь добраться до людей и выламывали двери. В закрытом самолете Елена и другие туристы провели 15 часов, в то время как на улице творились беспорядки

«Мы не понимали, когда нас выпустят, и что будет дальше», - сообщает женщина.

К утру аэропорт освободили военные, но легче не стало. В аэропорту оставаться было опасно и напуганных людей повезли в отель в городе Алматы, где, по словам девушки, в 2 километрах от места ее нахождения шли боевые действия. Звуки взрывов и стрельбы разносились отовсюду. Родные звонили во все службы МИД и посольство. Сегодня поздно ночью Елене удалось вернуться в Россию.

«С нами все хорошо. Что мы пережили можно в кино снимать», - пишет самарчанка.

Напомним, что за сутки до произошедшего в Казахстане участники беспорядков начали прорываться к трассе «Самара-Шымкент». Силовики пытались остановить протестующих, перекрыв выход на дорогу живым кольцом, сообщает ГТРК Самара.