Жительница Самарской области в своем доме незаконно прописала 17 иностранцев

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Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Кинельский» выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан.

По данным полицейских, безработная местная жительница 1956 года рождения с января текущего года незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в г.о. Кинель. В дальнейшем женщина не собиралась предоставлять иностранным гражданам жилое помещение для проживания.

Подозреваемая предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Женщина признала вину и пояснила, что получила за оказанную услугу денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.