Житель Жигулевска угнал машину у матери

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В январе текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала полицейским о пропаже с парковки автомобиля ВАЗ-21102. Оперативный дежурный уточнил государственный номер, цвет, особые приметы автомобиля и ориентировал на розыск все наружные службы полиции.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Ткачева сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции обнаружили съехавший в кювет автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. Находящийся за рулем мужчина, не нуждающийся в медицинской помощи, пояснил сотрудникам полиции, что у него с собой нет документов на автомобиль и водительского удостоверения. Кроме того, во время общения полицейские заметили у него явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение речи и координации движений.

Госавтоинспекторы отстранили местного жителя 1994 года рождения от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался.

Во время опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что решил покататься по городу, для чего вытащил у матери из кармана куртки ключи. В пути следования не справился с управлением и съехал в кювет.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, транспортное средство возвращено законному владельцу.