Я нашел ошибку
Главные новости:
Роскомнадзор заблокировал более 44,5 тыс. фишинговых сайтов в 2024 году
Роскомнадзор заблокировал более 44,5 тыс. фишинговых сайтов в 2024 году
Исаклинец украл алкоголь из гаража знакомого
Исаклинец украл алкоголь из гаража знакомого
за последний год россияне стали искать подработку в 1,5 раза чаще
За последний год россияне стали искать подработку в 1,5 раза чаще
Тольяттинец прыснул мужчине в лицо из перцового баллончика и отобрал телефон
Тольяттинец прыснул мужчине в лицо из перцового баллончика и отобрал телефон
Житель Жигулевска угнал машину у матери
Житель Жигулевска угнал машину у матери
Треть жителей Самары и Самарской области пообещали себе регулярно заниматься фитнесом в новом году
Треть жителей Самары и Самарской области пообещали себе регулярно заниматься фитнесом в новом году
Глава Самары поздравил горожан с праздником Крещения
Глава Самары поздравил горожан с праздником Крещения
В Самаре до конца дня 19 января будет действовать режим «черного неба»
В Самаре до конца дня 19 января будет действовать режим «черного неба»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.41
0.03
EUR 104.86
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражение души»
В СОУНБ пройдёт концерт памяти Владимира Высоцкого
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Жигулевска угнал машину у матери

19 января 2025 12:51
92
Житель Жигулевска угнал машину у матери

В январе текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала полицейским о пропаже с парковки автомобиля ВАЗ-21102. Оперативный дежурный уточнил государственный номер, цвет, особые приметы автомобиля и ориентировал на розыск все наружные службы полиции.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Ткачева сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции обнаружили съехавший в кювет автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. Находящийся за рулем мужчина, не нуждающийся в медицинской помощи, пояснил сотрудникам полиции, что у него с собой нет документов на автомобиль и водительского удостоверения. Кроме того, во время общения полицейские заметили у него явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение речи и координации движений.

Госавтоинспекторы отстранили местного жителя 1994 года рождения от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался.

Во время опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что решил покататься по городу, для чего вытащил у матери из кармана куртки ключи. В пути следования не справился с управлением и съехал в кювет.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, транспортное средство возвращено законному владельцу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил православных самарцев с праздником - Крещением Господним! 
19 января 2025  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил православных самарцев с праздником - Крещением Господним! 
185
В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель
19 января 2025  10:57
В этом году на водоемах Самарской области организована 61 купель
128
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне
19 января 2025  10:44
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне
143
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
18 января 2025  14:09
В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах
586
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
18 января 2025  12:07
Глава Самары проверил, как ведется подготовка иордани на Волге
597
Весь список