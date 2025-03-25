Житель Сызрани ответит за поврежденный в ДТП автомобиль

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сергей Карпов провел совещание с членами Ассоциации «Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом «Волгаавтотранс».
Глава областного минтранса предложил перевозчикам принять участие в разработке транспортной стратегии
В этом году в программе «PROКЛАСТЕРЫ» рекордное количество участников195 представителей 55 субъектов Российской Федерации.
Управленческая команда региона участвует в программе «PROКЛАСТЕРЫ» Минпромторга России
В рамках Съезда будет подведен итог акции «Ёлка желаний» и дан старт новому сезону Всероссийского конкурса «Большая перемена» в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети».
Самарская делегация отправилась на IV Съезд Движения Первых в Москву
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа
В Самарской области продолжатся мероприятия по мелиорации
В Самарской области продолжатся мероприятия по мелиорации
В Тольятти в 2025 году отремонтируют более 20 км дорог
В Тольятти в 2025 году отремонтируют более 20 км дорог
В Госдуме напомнили о штрафах за нарушение правил сжигания мусора на дачах
В Госдуме напомнили о штрафах за нарушение правил сжигания мусора на дачах
Более 400 самарских школьников и студентов стали участниками Международной исторической интеллектуальной онлайн-игры «1418»
Более 400 самарских школьников и студентов стали участниками Международной исторической интеллектуальной онлайн-игры «1418»
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.87
-0.77
EUR 91.53
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает посетить лекцию «Беспилотная авиация: строим будущее»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «У бабушки на подоконнике»
Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Сызрани ответит за поврежденный в ДТП автомобиль

25 марта 2025 13:04
159
Житель Сызрани ответит за поврежденный в ДТП автомобиль

Собственник поврежденного автомобиля был вынужден обратиться в суд с иском к виновнику ДТП возместить ущерб. Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с него 950 тысяч рублей в пользу пострадавшей стороны.✍️ Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области.

В ходе исполнительных действий должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера.

Однако добровольно выплачивать компенсацию сызранец не спешил. Тогда судебный пристав обратил взыскание на денежные средства на расчетных счетах должника, ✍а также вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Кроме того, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 66 тысяч рублей.

Перспектива остаться без возможности распоряжаться имуществом и финансами не устроила мужчину, поэтому он погасил всю сумму задолженности.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы Самары урегулировали соседские споры в коммунальной квартире
24 марта 2025, 10:08
Судебные приставы Самары урегулировали соседские споры в коммунальной квартире
Женщина демонтировала незаконно установленную в общем коридоре перегородку и душевую кабину. Происшествия
472
Самарец добился демонтажа кондиционеров на фасаде жилого дома
21 марта 2025, 11:15
Самарец добился демонтажа кондиционеров на фасаде жилого дома
Житель дома на проспекте Металлургов долгое время пытался мирно договориться с руководством магазина об устранении нарушений санитарных норм. Происшествия
2264
Благодаря работе судебных приставов в Отрадном отец вернул дочь матери
20 марта 2025, 13:39
Благодаря работе судебных приставов в Отрадном отец вернул дочь матери
Супруги находились в разводе. Происшествия
753
В центре внимания
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
25 марта 2025  12:00
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
158
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
25 марта 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
205
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
24 марта 2025  10:29
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
400
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
24 марта 2025  10:19
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
485
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
950
Весь список