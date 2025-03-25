Житель Сызрани ответит за поврежденный в ДТП автомобиль

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Собственник поврежденного автомобиля был вынужден обратиться в суд с иском к виновнику ДТП возместить ущерб. Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с него 950 тысяч рублей в пользу пострадавшей стороны.✍️ Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области.

В ходе исполнительных действий должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера.

Однако добровольно выплачивать компенсацию сызранец не спешил. Тогда судебный пристав обратил взыскание на денежные средства на расчетных счетах должника, ✍а также вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Кроме того, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 66 тысяч рублей.

Перспектива остаться без возможности распоряжаться имуществом и финансами не устроила мужчину, поэтому он погасил всю сумму задолженности.