Житель Самары, приобретая смарт-часы через Интернет, стал жертвой мошенников

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В полицию обратился житель г. Самары 1989 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне на одном из сайтов он оформил заказ смарт часов. Сразу после оформления заказа в личном кабинете ему поступило сообщение, от продавца, с просьбой перейти в один из популярных мессенджеров, для удобства обсуждения деталей покупки. Уже в мессенджере стороны договорились о том, что покупатель внесет предоплату в размере 50% от стоимости товара перед отправкой, а оставшуюся сумму при получении наложенным платежом. Через несколько часов, в мессенджере, где ранее велась переписка, от продавца пришло фото, в котором просматривался чек с трек-номером, после чего мужчина перевел продавцу сумму в размере 22 500 рублей.

В назначенный день товар не был доставлен и потерпевший решил проверить где находится посылка, но трек-номер не отслеживался, а переписка и профиль продавца на сайте удалены. Осознав, что он стал жертвой мошенников, местный житель обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают! Не переходите по сторонним ссылкам и не переводите денежные средства, не получив товар. Помните, Вы можете стать жертвой мошенников!