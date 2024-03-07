Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области ожидают мощное половодье
В Самарской области ожидают мощное половодье
По искам прокурора суд обязал Фонд капремонта выполнить капитальный ремонт в 5 домах села Богатого
По искам прокурора суд обязал Фонд капремонта выполнить капитальный ремонт в 5 домах села Богатого
Решением суда признан недействительным контракт на покупку автомобиля «Toyota Camry» для государственных нужд
Решением суда признан недействительным контракт на покупку автомобиля «Toyota Camry» для государственных нужд
В Самаре чиновника уволили из-за утраты доверия
В Самаре чиновника уволили из-за утраты доверия
В Самарской области завершились областные соревнования по мини-футболу
В Самарской области завершились областные соревнования по мини-футболу
Самарчанки на 8 марта получат больше портретов, чем шаров и цветов
Самарчанки на 8 марта получат больше портретов, чем шаров и цветов
Телебашня в Самаре поздравит женщин с 8 Марта
Телебашня в Самаре поздравит женщин с 8 Марта
АвтоВАЗ: продажи Lada Vesta с вариатором начнутся 11 марта
АвтоВАЗ: продажи Lada Vesta с вариатором начнутся 11 марта
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.34
-0.82
EUR 98.2
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
Сотрудники ОДК-Кузнецов представили авторскую программу обучения школьников 3D-моделированию
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самары, приобретая смарт-часы через Интернет, стал жертвой мошенников

7 марта 2024 11:00
217
Житель Самары, приобретая смарт-часы через Интернет, стал жертвой мошенников

В полицию обратился житель г. Самары 1989 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне на одном из сайтов он оформил заказ смарт часов. Сразу после оформления заказа в личном кабинете ему поступило сообщение, от продавца, с просьбой перейти в один из популярных мессенджеров, для удобства обсуждения деталей покупки. Уже в мессенджере стороны договорились о том, что покупатель внесет предоплату в размере 50% от стоимости товара перед отправкой, а оставшуюся сумму при получении наложенным платежом. Через несколько часов, в мессенджере, где ранее велась переписка, от продавца пришло фото, в котором просматривался чек с трек-номером, после чего мужчина перевел продавцу сумму в размере 22 500 рублей.

В назначенный день товар не был доставлен и потерпевший решил проверить где находится посылка, но трек-номер не отслеживался, а переписка и профиль продавца на сайте удалены. Осознав, что он стал жертвой мошенников, местный житель обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают! Не переходите по сторонним ссылкам и не переводите денежные средства, не получив товар. Помните, Вы можете стать жертвой мошенников!

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский пенсионер хотел заработать на бирже, но отдал аферисту 1,2 млн
06 марта 2024, 10:36
Самарский пенсионер хотел заработать на бирже, но отдал аферисту 1,2 млн
Неизвестный, представившись сотрудниками биржи, пообещали ему постоянный высокий доход. Криминал
324
Кондитер из Тольятти "подарила" мошенникам почти 500 тыс. рублей
05 марта 2024, 11:56
Кондитер из Тольятти "подарила" мошенникам почти 500 тыс. рублей
После того, как собеседник перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Криминал
424
В Тольятти мужчина осужден к принудительным работам за обман пенсионера
04 марта 2024, 13:47
В Тольятти мужчина осужден к принудительным работам за обман пенсионера
Он вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью обмана граждан под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Криминал
632
В центре внимания
В Самарской области ожидают мощное половодье
7 марта 2024  14:02
В Самарской области ожидают мощное половодье
30
Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы
7 марта 2024  13:23
Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы
95
в Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
6 марта 2024  13:47
В Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
523
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
6 марта 2024  13:04
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
523
Величайшее произведение для семей военнослужащих, жителей и гостей областной столицы исполнил «Оркестр непокоренных» из Донецка.
5 марта 2024  20:56
В Самаре вновь, как и 82 года назад, прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
606
Весь список